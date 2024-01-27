«Пари НН» арендует вратаря второй лиги. Ботнарь возвращается в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» арендует 21-летнего голкипера «Форте» Вадима Лукьянова. В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа — 1 миллион рублей.

Лукьянов придет на место Виталия Ботнаря, который возвращается в «Торпедо». Ранее о возможном трансфере сообщали Metaratings.ru. При этом «Пари НН» получит денежную компенсацию и 15 процентов от последующей продажи 22-летнего голкипера.

В текущем сезоне Лукьянов провел 14 матчей во второй лиге, пять из них отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.