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Сегодня, 15:09

«Пари НН» арендует вратаря второй лиги. Ботнарь возвращается в «Торпедо»

«Пари НН» арендует вратаря второй лиги
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Пари НН» арендует 21-летнего голкипера «Форте» Вадима Лукьянова. В соглашении между клубами предусмотрена опция выкупа — 1 миллион рублей.

Лукьянов придет на место Виталия Ботнаря, который возвращается в «Торпедо». Ранее о возможном трансфере сообщали Metaratings.ru. При этом «Пари НН» получит денежную компенсацию и 15 процентов от последующей продажи 22-летнего голкипера.

В текущем сезоне Лукьянов провел 14 матчей во второй лиге, пять из них отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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