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Сегодня, 14:00

«Зенит» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Уралом» в чемпионате России по футболу 26 августа
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Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит», Соцсети

26 августа, в субботу, «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Урал» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Газпром Арене», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — Урал». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 14.30 мск.

«Зенит», обыграв «Спартак» на выезде в прошлом туре РПЛ, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 10 очков. «Урал» занимает второе место с 13 баллами в активе.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Урал»: команды объявили стартовые составы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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