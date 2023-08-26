«Зенит» сыграет с «Уралом» в чемпионате России по футболу 26 августа

26 августа, в субботу, «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Урал» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на стадионе «Газпром Арене», начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — Урал». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 14.30 мск.

«Зенит», обыграв «Спартак» на выезде в прошлом туре РПЛ, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе команды Сергея Семака 10 очков. «Урал» занимает второе место с 13 баллами в активе.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте