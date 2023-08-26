Мамаев о Слуцком: «Для меня он нехороший человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким.

Хавбек подтвердил, что между ним и тренером был конфликт.

«Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком все обсудил один на один. Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», — сказал Мамаев в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Ранее полузащитник неоднократно негативно высказывался о Слуцком.