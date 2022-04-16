«Зенит» — «Урал»: видеообзор матча 25-го тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Урал» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 3:1.

В составе «Зенита» отличились Клаудиньо, Юри Алберто и Артем Дзюба, который не забивал в чемпионате России с 19 ноября 2021 года. У «Урала» гол на счету Юрия Железнова.

«Зенит» набрал 55 очков и продолжает лидировать в РПЛ. Идущее на второй строчке московское «Динамо» отстает на три балла.