Хлусевич рассказал о нереализованном моменте в матче против «Рубина»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал нереализованный момент в первом тайме матча против «Рубина». Встреча в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ закончилась вничью (1:1).

«Момент, когда не забил в пустые ворота в прошлом матче? Не часто вспоминаю, стараюсь быстрее забыть. Перенастроя не было, у меня все прекрасно. С бывшими партнерами по Туле матч тоже не обсуждал», — рассказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 21-летний футболист сыграл за «Спартак» шесть матчей, результативными действиями отметился.