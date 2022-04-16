«Спартак» — «Рубин»: видеообзор матча 25-го тура РПЛ

«Спартак» дома сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

В составе «Спартака» гол забил во втором тайме нападающий Александр Соболев. У «Рубина» в первом тайме отличился полузащитник Владислав Игнатьев.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 31 очко после 25 матчей. «Рубин» занимает 12-е место с 26 очками в 25 играх.