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19 апреля, 22:25

Кондаков — после победы «Зенита» в Каспийске: «Хотим стать чемпионами»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков поделился эмоциями от награды лучшему игроку матча 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

19 апреля сине-бело-голубые на выезде победили махачкалинцев со счетом 1:0. На 78-й минуте капитан «Динамо» Никита Глушков переправил мяч в свои ворота после того, как Кондаков прострелил в штрафную площадь соперника.

«Самое главное, что команда выиграла. У нас осталось пять матчей, мы хотим стать чемпионами. И нам нужно выигрывать каждый матч. С какими задачами штаб выпускал меня на замену? Сказали, чтобы я больше бежал за спину; если будет момент, бил по воротам. Ну и в обороне отрабатывал. Нам нужно было забивать — и основное было то, чтобы я бежал вперед», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Кондакова.

Футболист считает, что у питерской команды было много шансов забить во втором тайме.

«Мне кажется, во втором тайме стали лучше играть, чем в первом, потому что побыстрее стали. Много моментов было: Макс мог забить, Соболев — с пенальти. Моментов было много. Просто, думаю, был вопрос времени, когда мы забьем», — добавил он.

«Зенит» набрал 55 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Даниил Кондаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
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2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
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