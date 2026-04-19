Кондаков — после победы «Зенита» в Каспийске: «Хотим стать чемпионами»
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков поделился эмоциями от награды лучшему игроку матча 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
19 апреля сине-бело-голубые на выезде победили махачкалинцев со счетом 1:0. На 78-й минуте капитан «Динамо» Никита Глушков переправил мяч в свои ворота после того, как Кондаков прострелил в штрафную площадь соперника.
«Самое главное, что команда выиграла. У нас осталось пять матчей, мы хотим стать чемпионами. И нам нужно выигрывать каждый матч. С какими задачами штаб выпускал меня на замену? Сказали, чтобы я больше бежал за спину; если будет момент, бил по воротам. Ну и в обороне отрабатывал. Нам нужно было забивать — и основное было то, чтобы я бежал вперед», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Кондакова.
Футболист считает, что у питерской команды было много шансов забить во втором тайме.
«Мне кажется, во втором тайме стали лучше играть, чем в первом, потому что побыстрее стали. Много моментов было: Макс мог забить, Соболев — с пенальти. Моментов было много. Просто, думаю, был вопрос времени, когда мы забьем», — добавил он.
«Зенит» набрал 55 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1