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Сегодня, 14:15

Игдисамов: «Матч с «Динамо» очень важный — он является венцом работы ЦСКА на сборе»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал предстоящий товарищеский матч с «Динамо».

— Матч с «Динамо» очень важный. Он является венцом нашей работы на сборе. Сможем посмотреть все, что тренировали. Очень хорошо, что эта традиционная встреча состоится. Наши бразильские партнеры немного нас подвели. Все запланированное провели. Хороший спарринг. Дальше подготовка к первому туру, — сказал Игдисамов на пресс-конференции.

— Нет ощущения, что нефутбольные моменты могут подпортить ситуацию по ходу сезона?

Игдисамов: — Мы не обращаем на это внимание. Не можем никак на это повлиять. Вопрос что где-то что-то летает нас не беспокоит. Вопрос того, что где-то чего-то не хватает, нас не касается. Мы 20 дней сидим на базе, не тратим драгоценный бензин, не видим очереди. Эта тема никак не поднимается.

Сандро Шварц: — Конечно, мы с тренерами говорим о том, что происходит в мире. Но мы не можем на это повлиять. Мы не несем за это ответственности.

Касаемо вопроса логистики, наш начальник команды очень компетентный человек. По полочкам разберем все выездные матчи.

Матч Динамо — ЦСКА состоится 18 июля. Начало — в 19.00 мск.

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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