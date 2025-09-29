«Зенит» стал фаворитом чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

«Зенит», по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, является главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне-2025/26 после 10 туров.

Шансы петербуржцев на титул оценили в 37 процентов. Следом идут ЦСКА (30 процентов), «Краснодар» (19 процентов) и «Локомотив» (7,7 процента). В то же время шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ выросли до 76 процентов.

Лидером таблицы РПЛ после 10 туров является ЦСКА, который набрал 21 очко. «Локомотив» занимает второе место (20 очков), «Краснодар» — третье (20 очков). «Сочи» идет на последнем месте (2 очка), а «Пари НН» — на предпоследнем, 15-м (6 очков).