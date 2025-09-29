Футбол
29 сентября, 11:50

«Зенит» стал фаворитом чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

Павел Лопатко

«Зенит», по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta, является главным претендентом на победу в РПЛ в сезоне-2025/26 после 10 туров.

Шансы петербуржцев на титул оценили в 37 процентов. Следом идут ЦСКА (30 процентов), «Краснодар» (19 процентов) и «Локомотив» (7,7 процента). В то же время шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ выросли до 76 процентов.

Лидером таблицы РПЛ после 10 туров является ЦСКА, который набрал 21 очко. «Локомотив» занимает второе место (20 очков), «Краснодар» — третье (20 очков). «Сочи» идет на последнем месте (2 очка), а «Пари НН» — на предпоследнем, 15-м (6 очков).

Источник: Opta Sports
Популярное видео
  • Jackson 57

    "...вплоть до купленных Зенитом судей." (С) Есть данные - в прокуратуру. Нет - в задницу.

    29.09.2025

  • Туборг

    На ЦСКА вряд ли умный будет ставку делать. Всех матчей у судей не перекупишь!

    29.09.2025

  • Adminni

    футбол это не шахматы, просчитать и предугадать множественные факторы, в числе которых травмы компьютер просто не в состоянии, а я уверен они даже тактики команд даже не учитывали, а еще эти тактики меняются при новом коуче и травмах, да вообще куча всяких обстоятельств, вплоть до купленных Зенитом судей :grin:.... Вообще не понимаю этого бреда пытаться выявить лидера с помощью компьютера.

    29.09.2025

    • «Сочи» объявил о переходе Гуарирапы в «Шарджу» на правах аренды

    Семин — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Удаление Андраде сыграло определяющую роль»
