«Сочи» объявил о переходе Гуарирапы в «Шарджу» на правах аренды
«Сочи» объявил об аренде эмиратской «Шарджей» нападающего Сауля Гуарирапы.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2025/26 на счету 22-летнего венесуэльца 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Прошлый сезон игрок провел в аренде в ЦСКА, за армейцев он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
Контракт Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до конца июня 2028 года.
Также венесуэлец играл за «Каракас» на родине.
Источник: ФК «Сочи»
