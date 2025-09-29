«Сочи» объявил о переходе Гуарирапы в «Шарджу» на правах аренды

«Сочи» объявил об аренде эмиратской «Шарджей» нападающего Сауля Гуарирапы.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2025/26 на счету 22-летнего венесуэльца 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Прошлый сезон игрок провел в аренде в ЦСКА, за армейцев он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Контракт Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до конца июня 2028 года.

Также венесуэлец играл за «Каракас» на родине.