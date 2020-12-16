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«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы. Дзюба и Маслов выйдут с первых минут

18:45
Артем Дзюба и Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Павел Маслов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин — Оздоев, Барриос, Вендел — Азмун, Дзюба, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Крапухин, Дриусси.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Мозес, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон — Зобнин, Бакаев, Крал — Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Оганесян, Урунов.

Сине-бело-голубые с 38 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые — 35 баллов и вторая строчка.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак»

Зенит — Спартак

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13781.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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