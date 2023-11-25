«Зенит» — «Сочи»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ 25 ноября 2023 года

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 15 турах. 25 ноября команда примет «Сочи». Начало матча — в 15.15 по московскому времени.