«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов оформил дубль
«Локомотив» удвоил свое преимущество в матче против «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ — 3:1.
На 84-й минуте дубль оформил Рифат Жемалетдинов. Ранее он вывел железнодорожников вперед на 62-й минуте.
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|
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|5
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|34-24
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|
4
|Динамо
|15
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|2
|24-19
|25
|
5
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|15
|6
|7
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|
6
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|6
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|3
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|3
|3
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15
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|15
|3
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|15-21
|12
|
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|15
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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