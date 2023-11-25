«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов оформил дубль

«Локомотив» удвоил свое преимущество в матче против «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ — 3:1.

На 84-й минуте дубль оформил Рифат Жемалетдинов. Ранее он вывел железнодорожников вперед на 62-й минуте.