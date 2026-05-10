«Зенит» — «Сочи»: Луис Энрике не реализовал пенальти

Вингер «Зенита» Луис Энрике не смог реализовать пенальти в матче 29-го тура чемпионата России против «Сочи».

Главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый за фол на форварде питерцев Максиме Глушенкове. Энрике на 13-й минуте не забил с пенальти — мяч попал в перекладину. Счет в матче по-прежнему 0:0.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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