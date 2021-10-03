«Зенит» — «Сочи»: Дзюба открыл счет в матче
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча 10-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
33-летний российский нападающий оказался в штрафной площади сочинцев и после точного навеса от Малкома отправил мяч головой в дальний угол ворот голкипера Сослана Джанаева.
В текущем сезоне Дзюба забил уже 4 гола за 10 игр в чемпионате России в составе сине-бело-голубых.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Зенит» — «Сочи» можно на сайте «СЭ».
Малком подал на Дзюбиньо — Артём с нулевого угла боднул мяч в сетку ?? pic.twitter.com/6H2yvxj3tK— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2021
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