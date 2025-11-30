Гол Нино принес «Зениту» победу над «Рубином»

«Зенит» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил защитник «Зенита» Нино. Бразилец отличился с передачи Александра Соболева на 69-й минуте. Этот удар стал для команды Сергея Семака единственным за матч в створ.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» и ЦСКА. «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице — 23 очка.

В следующем туре сине-бело-голубые 6 декабря дома сыграют с «Акроном». Казанцы в этот же день на выезде встретятся с «Ростовом».