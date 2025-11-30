Нино: «Я сфокусирован на «Зените» и чувствую себя здесь абсолютно счастливым»
Защитник «Зенита» Нино отреагировал на слухи о своем возможном уходе из питерской команды.
Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что 28-летний футболист планирует подписать контракт с другим европейским клубом, а руководство сине-бело-голубых готово вести переговоры о продаже защитника, чтобы освободить легионерский слот.
«Я покинул Бразилию в прекрасный момент. Со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили никакие новости, всем этим занимаются люди из моего окружения. Я сфокусирован на «Зените» и на том, чтобы в конце календарного года провести еще одну хорошую игру, помочь команде. Хочу добавить, что я здесь чувствую себя абсолютно счастливым. Все это время здесь со мной обращались хорошо. Испытываю огромную нежность и любовь к «Зениту». Если однажды возникнет ситуация, связанная с моим будущим — это обязательно должно быть, в том числе, очень хорошо и для клуба тоже», — сказал Нино.
Бразилец выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|1 : 3
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1