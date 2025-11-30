Нино: «Я сфокусирован на «Зените» и чувствую себя здесь абсолютно счастливым»

Защитник «Зенита» Нино отреагировал на слухи о своем возможном уходе из питерской команды.

Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что 28-летний футболист планирует подписать контракт с другим европейским клубом, а руководство сине-бело-голубых готово вести переговоры о продаже защитника, чтобы освободить легионерский слот.

«Я покинул Бразилию в прекрасный момент. Со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили никакие новости, всем этим занимаются люди из моего окружения. Я сфокусирован на «Зените» и на том, чтобы в конце календарного года провести еще одну хорошую игру, помочь команде. Хочу добавить, что я здесь чувствую себя абсолютно счастливым. Все это время здесь со мной обращались хорошо. Испытываю огромную нежность и любовь к «Зениту». Если однажды возникнет ситуация, связанная с моим будущим — это обязательно должно быть, в том числе, очень хорошо и для клуба тоже», — сказал Нино.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028-го.