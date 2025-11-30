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Нино: «Я сфокусирован на «Зените» и чувствую себя здесь абсолютно счастливым»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Нино отреагировал на слухи о своем возможном уходе из питерской команды.

Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что 28-летний футболист планирует подписать контракт с другим европейским клубом, а руководство сине-бело-голубых готово вести переговоры о продаже защитника, чтобы освободить легионерский слот.

«Я покинул Бразилию в прекрасный момент. Со всеми остались прекрасные отношения. Лично до меня не доходили никакие новости, всем этим занимаются люди из моего окружения. Я сфокусирован на «Зените» и на том, чтобы в конце календарного года провести еще одну хорошую игру, помочь команде. Хочу добавить, что я здесь чувствую себя абсолютно счастливым. Все это время здесь со мной обращались хорошо. Испытываю огромную нежность и любовь к «Зениту». Если однажды возникнет ситуация, связанная с моим будущим — это обязательно должно быть, в том числе, очень хорошо и для клуба тоже», — сказал Нино.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028-го.

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ФК Зенит
Нино (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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