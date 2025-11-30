Нагорных о продлении контракта с Галактионовым: «Видим развитие «Локомотива» под его руководством. Уверен, оно продолжится»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» продление контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

В среду, 26 ноября «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 41-летним специалистом, которое действует до конца июня 2028 года.

«Продление оцениваю положительно. Решение продлить контракт на три года принималось клубом. В течение трех лет мы работаем с Михаилом Михайловичем, видим развитие команды, которое идет под его руководством. Уверены, что развитие продолжится и дальше», — сказал Нагорных «СЭ».

Железнодорожники набрали 34 очка за 17 матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.