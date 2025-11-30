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Нагорных о продлении контракта с Галактионовым: «Видим развитие «Локомотива» под его руководством. Уверен, оно продолжится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» продление контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

В среду, 26 ноября «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 41-летним специалистом, которое действует до конца июня 2028 года.

«Продление оцениваю положительно. Решение продлить контракт на три года принималось клубом. В течение трех лет мы работаем с Михаилом Михайловичем, видим развитие команды, которое идет под его руководством. Уверены, что развитие продолжится и дальше», — сказал Нагорных «СЭ».

Железнодорожники набрали 34 очка за 17 матчей и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Михаил Галактионов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
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 6
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П
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 4
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Маркиньос

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