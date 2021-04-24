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«Зенит» — «Ротор»: где смотреть матч, во сколько начало

15:00
«Зенит» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Ротор»
«Зенит» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Ротор»
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В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Петербургский клуб — лидер чемпионата и опережает ближайшего преследователя на 6 очков. «Ротор» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В первом круге команда Серее Семака обыграла соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем «Зенит» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Ротор»

Зенит — Ротор

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