Гладилин: «Проиграв ЦСКА, «Спартак» рискует не попасть в Лигу Европы»
Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил готовность команды к дерби против ЦСКА. Он не сомневается в том, что соперники проведут яркий матч.
«Будет интересный футбол, матч будет бескомпромиссный. Обеим командам нужны только победы, ничья их не устроит, — цитирует Гладилина Газета.ru. — К тому же, обе они должны реабилитироваться перед болельщиками после неудач, так что жду боевого и результативного футбола. И «Спартак», и ЦСКА максимально будут настроены на победу».
Специалист высказался о последних неудачах «Спартака» — красно-белые потерпели поражения от «Локомотива» и «Уфы».
«Спартак» и «Локомотив» — равные соперники, просто Марко Николич лучше выстроил тактику, — отметил Гладилин. — Но «Спартак» играл ничуть не хуже — а на мой взгляд, даже интереснее. Повлияло удаление игрока, однако проиграть равному сопернику не обидно. Вот игра с «Уфой» — это провал, непонятно было, что творилось в «Спартаке». Команда, которая идет на вылет, обыгрывает в гостях 3:0 команду, борющуюся за Лигу чемпионов! «Спартак» был полностью деморализованным, игроки вышли с шапкозакидательским настроением. Здесь полная вина Тедеско в том, что он не мотивировал футболистов, не разобрал ситуацию. В обороне бардак, в атаке игра не шла. Если «Спартак» сейчас проиграет ЦСКА, то может не попасть даже в Лигу Европы».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/24/n_15900476.shtml
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