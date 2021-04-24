Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 24 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о потерях накануне матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«У нас все, кто заявлены, были в протоколе на игру с «Уралом». Это первый раз, и судя по всему, последний в этом сезоне. Кроме Кварацхелии и Макарова у нас есть еще несколько человек, которые не тренируются в группе, но надеемся, что к игре они все-таки подойдут. Хотя есть вопросы», — заявил Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 46 очками, краснодарцы — 11-е (35 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-predstoyaschey-igre-budut-vazhny-nyuansy
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