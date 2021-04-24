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Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Краснодаром»

14:59
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 24 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о потерях накануне матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«У нас все, кто заявлены, были в протоколе на игру с «Уралом». Это первый раз, и судя по всему, последний в этом сезоне. Кроме Кварацхелии и Макарова у нас есть еще несколько человек, которые не тренируются в группе, но надеемся, что к игре они все-таки подойдут. Хотя есть вопросы», — заявил Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 46 очками, краснодарцы — 11-е (35 очков).

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-predstoyaschey-igre-budut-vazhny-nyuansy

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