Слуцкий рассказал о потерях «Рубина» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий 24 апреля в интервью официальному сайту клуба рассказал о потерях накануне матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«У нас все, кто заявлены, были в протоколе на игру с «Уралом». Это первый раз, и судя по всему, последний в этом сезоне. Кроме Кварацхелии и Макарова у нас есть еще несколько человек, которые не тренируются в группе, но надеемся, что к игре они все-таки подойдут. Хотя есть вопросы», — заявил Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 46 очками, краснодарцы — 11-е (35 очков).