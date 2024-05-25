«Зенит» — «Ростов»: все голы матча

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче 30-го тура РПЛ — 2:1. Питерцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.

54-я минута. Роналдо — 0:1

65-я минута. Густаво Мантуан — 1:1 (пен.)

85-я минута. Артур — 2:1