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«Зенит» — «Ростов»: все голы матча

20:50
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«Зенит» дома принимает «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 14-й минуте встречи счет открыл нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, реализовав 11-метровый удар. Спустя 6 минут 31-летний россиянин оформил дубль. На 44-й минуте Сердар Азмун сделал счет крупным. Спустя 17 минут защитник Вячеслав Караваев забил очередной гол в этом матче.

На 80-й минуте игры Дзюба оформил хет-трик, а спустя три минуты хавбек «Ростова» Роман Еременко сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.

14-я минута: Дзюба — 1:0

20-я минута: Дзюба — 2:0

44-я минута: Азмун — 3:0

61-я минута: гол Караваева

80-я минута: третий гол Дзюбы

83-я минута: гол Еременко

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Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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