«Зенит» — «Ростов»: все голы матча
«Зенит» дома принимает «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России. Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
На 14-й минуте встречи счет открыл нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, реализовав 11-метровый удар. Спустя 6 минут 31-летний россиянин оформил дубль. На 44-й минуте Сердар Азмун сделал счет крупным. Спустя 17 минут защитник Вячеслав Караваев забил очередной гол в этом матче.
На 80-й минуте игры Дзюба оформил хет-трик, а спустя три минуты хавбек «Ростова» Роман Еременко сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.
14-я минута: Дзюба — 1:0
? Артём Дзюба уверенно реализует пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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20-я минута: Дзюба — 2:0
?? Дзюба оформляет дубль уже на 20-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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44-я минута: Азмун — 3:0
? Сердар Азмун забивает мяч с острого угла. Дзюба к своему дублю прибавляет голевую передачу.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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61-я минута: гол Караваева
? Вячеслав Караваев после передачи Дзюбы отправляет мяч в ворота с острого угла.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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80-я минута: третий гол Дзюбы
83-я минута: гол Еременко
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