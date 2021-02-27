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«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

15:30
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Оздоев, Кузяев, Азмун, Дзюба.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Зенит — Ростов

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