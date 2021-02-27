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«Химки» — «Уфа»: Глушаков увеличил преимущество хозяев

15:24
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил гол в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 2:0.

Футболист отправил мяч в ворота вратаря гостей Александра Беленова на 62-й минуте.

Этот гол стал вторым для Глушакова в составе «Химок». 34-летний россиянин перешел в подмосковную команду в октябре 2020 года на правах свободного агента, матч против «Уфы» является для него 12-м за «Химки».

Химки — Уфа

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