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«Зенит» — «Ростов»: Осипенко получил прямую красную карточку

17:47
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил прямую красную карточку в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выбегал один на один с вратарем ростовчан Сергеем Песьяковым. Осипеннко попытался выбить мяч в подкате, но вместо этого сбил иранца с ног.

Зенит — Ростов

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