«Сочи» — «Арсенал»: составы команд
Стали известны составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Жоаузинью.
Запасные — Заболотный, Адамов, Новосельцев, Прохин, Набиуллин, Е. Пруцев, Д. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицки, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Луценко, Панченко.
Запасные — Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Громыко, Джорджевич.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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