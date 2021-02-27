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«Сочи» — «Арсенал»: составы команд

17:50
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Стали известны составы «Сочи» и «Арсенала» на матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Жоаузинью.

Запасные — Заболотный, Адамов, Новосельцев, Прохин, Набиуллин, Е. Пруцев, Д. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Довбня, Бауэр, Ломовицки, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Луценко, Панченко.

Запасные — Левашов, Шамов, Хагуш, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Хлусевич, Громыко, Джорджевич.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Сочи — Арсенал Т

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