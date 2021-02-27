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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы

17:42
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

ЦСКА: Помазун — Фернандес, Магнуссон, Васин, Щенников — Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич — Рондон.

Запасные: Боков, Чалов, Эджуке, Кучаев, Яковлев, Шкурин, Тикнизян, Карпов.

«Локомотив»: Гильерме — Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус — Крыховяк, Мухин, Куликов, Камано — Жемалетдинов, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Живоглядов, Сильянов, Магкеев, Баринов, Титков, Петухов, Агеев, Эдер.

Напомним, что первый вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает матч из-за болезни. Позавчера стало известно, что после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» он почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

ЦСКА из-за болезни Акинфеева вернул из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.

«Локо» не проигрывает армейцам уже две игры подряд. В последний раз ЦСКА побеждал летом 2010 года. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локо» занимает 8-е место.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

Локомотив — ЦСКА

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