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«Зенит» — «Ростов»: можно ли было не удалять Осипенко?

18:04
Момент матча &quot;Зенит&quot; - &quot;Ростов&quot;. Момент матча &quot;Зенит&quot; - &quot;Ростов&quot;.
Момент матча &quot;Зенит&quot; - &quot;Ростов&quot;.
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На 56-й минуте матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России «Зенит» — «Ростов» арбитр Алексей Матюнин принял единственно возможное и правильное решение в ситуации, сложившейся на поле: он назначил штрафной удар и удалил Максима Осипенко за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ростовчанин за пределами штрафной площади сбил Сердара Азмуна, убегавшего один на один с вратарем. Нападающий «Зенита» контролировал мяч, бежал в направлении ворот, никто из других защитников «Ростова» не успевал его перехватить.
(Александр Бобров)

Зенит — Ростов

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