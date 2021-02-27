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«Зенит» — «Ростов»: Поярков забил в свои ворота

18:03
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Защитник «Ростова» Николай Поярков стал автором автогола в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Счет в матче стал равным — 1:1.

Поярков вел борьбу за верховый мяч в своей штрафной с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Защитник выиграл единоборство, но мяч запутался у него в ногах и Поярков неаккуратным движением переправил его в собственные ворота.

Зенит — Ростов

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