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«Зенит» — «Ростов»: Кузяев вывел хозяев вперед

18:08
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он вывел хозяев вперед — 2:1.

«Зенит» быстро разыграл штрафной удар, Кузеяв вошел в штрафную и с близкого расстояние пробил Сергея Песьякова.

Зенит — Ростов

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