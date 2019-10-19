Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Ростова» на 20-й минуте матча 13-го тура чемпионата России. 31-летний россиянин отличился во второй раз в этой встрече, которая проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси со штрафного исполнил диагональную передачу направо, защитник Вячеслав Караваев в касание переправил мяч в штрафную, где Дзюба, который продавил защитника, забил головой.

Для Дзюбы этот гол стал седьмым в РПЛ в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов»