«Зенит» — «Ростов»: Дзюба оформил дубль
19:25
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Ростова» на 20-й минуте матча 13-го тура чемпионата России. 31-летний россиянин отличился во второй раз в этой встрече, которая проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси со штрафного исполнил диагональную передачу направо, защитник Вячеслав Караваев в касание переправил мяч в штрафную, где Дзюба, который продавил защитника, забил головой.
Для Дзюбы этот гол стал седьмым в РПЛ в текущем сезоне.
Результаты опроса
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Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»?
Победой «Зенита» с разностью один-два мяча
41.2%
Крупной победой «Зенита»
7.1%
Нулевой ничьей
2.6%
Результативной ничьей
20.8%
Победой «Ростова» с разностью один-два мяча
24.6%
Крупной победой «Ростова»
3.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи