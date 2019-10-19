РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» — «Ростов»: Дзюба оформил дубль

19:25
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил гол в ворота «Ростова» на 20-й минуте матча 13-го тура чемпионата России. 31-летний россиянин отличился во второй раз в этой встрече, которая проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси со штрафного исполнил диагональную передачу направо, защитник Вячеслав Караваев в касание переправил мяч в штрафную, где Дзюба, который продавил защитника, забил головой.

Для Дзюбы этот гол стал седьмым в РПЛ в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов»

Зенит — Ростов

Результаты опроса

проголосовало: 3252
Все опросы
Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»?
Победой «Зенита» с разностью один-два мяча
41.2%
Крупной победой «Зенита»
7.1%
Нулевой ничьей
2.6%
Результативной ничьей
20.8%
Победой «Ростова» с разностью один-два мяча
24.6%
Крупной победой «Ростова»
3.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир