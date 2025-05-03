Рианчо: «Тренировать — это мое призвание. Если «Динамо» позвонит мне, я изучу предложение»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил «СЭ», что готов рассмотреть предложение от московского «Динамо».

1 мая бело-голубые объявили об отставке Марцела Лички с поста главного тренера команды.

«Я тренер, моя страсть — тренировать. В настоящее время я директор муниципального института Сантандера. Но моя страсть — футбол! Тренировать — это мое призвание. Если «Динамо» позвонит мне, я изучу предложение», — сказал Рианчо «СЭ».

Марцел Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате. В чемпионате России-2024/25 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 26 матчах.

Рауль Рианчо в период с февраля 2009 года по январь 2014 года входил в тренерский штаб «Рубина». С июня 2018 года он работал в «Спартаке», с октября по ноябрь он был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых, после чего покинул клуб.