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«Зенит» продлил контракт с Суторминым до конца сезона-2024/25

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» продлил контракт с защитником Алексеем Суторминым, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Новое соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Также «Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Сутормин забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах. На счету 32-летнего Ерохина восемь голов и две передачи в 32 встречах.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-07-zenit-prodlil-kontrakt-s-alekseem-sutorminym-.htm
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
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