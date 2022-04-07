«Зенит» продлил контракт с Александром Ерохиным

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Ерохиным.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ерохин перешел в «Зенит» в июне 2017 года. Текущее соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний Ерохин сыграл за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Всего за сине-бело-голубых он провел 159 матчей, забил 33 мяча и сделал 18 результативных передач. Защитник является трехкратным чемпионом страны, обладателем национального Кубка и двух Суперкубков России.