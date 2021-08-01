«Зенит» готов заплатить 25 миллионов евро за игрока олимпийской сборной Бразилии Кунью
Петербургский «Зенит» интересуется форвардом «Герты» Матеусом Куньей, сообщает Goal.com.
По данным источника, российская команда готова предложить за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро. Сам футболист хотел бы выступать в ла лиге или АПЛ.
Отметим, что сейчас форвард играет в составе олимпийской сборной Бразилии на Играх в Токио. В составе «Герты» Кунья провел 39 матчей и забил 13 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/zenit-sinaliza-25-milhoes-de-euros-por-matheus-cunha-da/15plyk76dw37i1gvyo7f5hi3ob
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