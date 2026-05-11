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11 мая, 22:35

Тюкавин: «Все в «Динамо» обменяли бы эту победу на победу над «Краснодаром» в Кубке»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Обменял бы сегодняшний гол на гол в серии пенальти в Кубке России. Все бы обменяли эту победу на победу в Кубке. Но приятно победить дома при своих болельщиках. Оценка сезона? Нужно сыграть против «Балтики», — сказал Тюкавин после матча.

Константин Тюкавин радуется голу в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo; (2:1).«Динамо» вернуло должок «Краснодару» за золотой матч-2024. «Зениту» для титула достаточно не проиграть «Ростову»

«Краснодар» с 63 очками и занимает второе место в таблице чемпионата. «Быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Оренбург», «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матчи пройдут 17 мая.

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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