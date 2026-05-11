Тюкавин: «Все в «Динамо» обменяли бы эту победу на победу над «Краснодаром» в Кубке»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после победы над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Обменял бы сегодняшний гол на гол в серии пенальти в Кубке России. Все бы обменяли эту победу на победу в Кубке. Но приятно победить дома при своих болельщиках. Оценка сезона? Нужно сыграть против «Балтики», — сказал Тюкавин после матча.

«Краснодар» с 63 очками и занимает второе место в таблице чемпионата. «Быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет «Оренбург», «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матчи пройдут 17 мая.

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