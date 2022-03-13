«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на момент с неназначенным пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита», невский клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод в начале встречи 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

На 9-й минуте в столкновении с защитником самарцев Александром Солдатенковым в чужой штрафной упал нападающий «Зенита» Юри Алберто, однако главный арбитр Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди могли подсказать судье, но Фролов не стал рассматривать момент и оставил свое решение продолжить игру в силе.

Отметим, что для Фролова это был лишь третий матч в качестве главного арбитра РПЛ. Предыдущую игру во главе судейской бригады 29-летний рефери провел в августе 2021 года, когда «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (1:0). После той встречи сочинцы тоже обратились в ЭСК из-за неназначенного пенальти в добавленное время.