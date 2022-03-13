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Судейство

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«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на момент с неназначенным пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Гоша Чернов
Корреспондент
13 марта. «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита», невский клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод в начале встречи 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

На 9-й минуте в столкновении с защитником самарцев Александром Солдатенковым в чужой штрафной упал нападающий «Зенита» Юри Алберто, однако главный арбитр Антон Фролов никак не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди могли подсказать судье, но Фролов не стал рассматривать момент и оставил свое решение продолжить игру в силе.

Отметим, что для Фролова это был лишь третий матч в качестве главного арбитра РПЛ. Предыдущую игру во главе судейской бригады 29-летний рефери провел в августе 2021 года, когда «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (1:0). После той встречи сочинцы тоже обратились в ЭСК из-за неназначенного пенальти в добавленное время.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Голы
Круговой, 86 (0:1), Барач, 90+1 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Пиняев, 80) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Игнатьев, 74) Зиньковский (Коваленко, 90) Сарвели (Цыпченко, 75)
Зенит
Кержаков Чистяков (Караваев, 64) Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Кузяев, 64) Юри Алберто (Мостовой, 87) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 74)
Предупреждения
Глушенков 70’, Костанца 84’, Цыпченко 90+7’  -  Клаудиньо 3’, Вендел 74’, Барриос 90+7’
Удаления
Вендел 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Фролов (Москва) Елеференко (Москва) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Юри Алберто
15
9
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
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