Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:30

«Думаю, это заслуженный результат». Семак — о матче «Крылья Советов» — «Зенит»

Семак назвал итог матча «Крылья Советов» — «Зенит» справедливым
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) подвел итоги встречи.

— В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны, — цитирует Семака сайт «Зенита». — И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки. Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату.

13&nbsp;марта. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Матео Барач (в&nbsp;центре) попадает рукой по&nbsp;голове Артему Дзюбе. «Зенит» и «Крылья»: огненный финиш морозного матча. Семак теряет очки в Самаре

— По ходу матча вы лишились единственного номинального защитника. Оказало ли это ключевое влияние на результат, и можем ли мы в дальнейшем увидеть Алипа?

— Алипа, конечно, мы можем увидеть. Действительно, проблема с центральными защитниками у нас есть. Вы прекрасно знаете, нам приходится что-то придумывать, для того чтобы закрывать те позиции, на которых у нас недостаточное количество игроков или неготовые игроки. Но думаю, что и с нашим составом могли сыграть лучше.

— Помогли ли замены повернуть матч в вашу пользу, ведь практически сразу после них «Зенит» открыл счет?

— Думаю, кусочек времени до забитого мяча мы провели очень активно, хорошо владели преимуществом. И давление было вокруг соперника. По поводу вышедших игроков — они все неплохо вышли сегодня. Поэтому отчасти, но чуть-чуть удалось поднять темп, который помог забить.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит
Голы
Круговой, 86 (0:1), Барач, 90+1 (1:1)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Пиняев, 80) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Игнатьев, 74) Зиньковский (Коваленко, 90) Сарвели (Цыпченко, 75)
Зенит
Кержаков Чистяков (Караваев, 64) Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Кузяев, 64) Юри Алберто (Мостовой, 87) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 74)
Предупреждения
Глушенков 70’, Костанца 84’, Цыпченко 90+7’  -  Клаудиньо 3’, Вендел 74’, Барриос 90+7’
Удаления
Вендел 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Фролов (Москва) Елеференко (Москва) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)
Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-13-sergey-semak-dumayu-eto-zasluzhennyy-rezultat.htm
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Мостовой — о поражении «Спартака»: «Приехал обескровленный «Краснодар», а даже ничью не удалась отстоять»
«Спартак» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ
«Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Дубль Сперцяна, гол красно-белых с пенальти и два отмененных мяча. Онлайн-трансляция
«Краснодар» вырвал победу у «Спартака» в Москве
«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти и сделал дубль
«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на момент с неназначенным пенальти в матче с «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Краснодар»: гол Николсона правильно отменен

«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на момент с неназначенным пенальти в матче с «Крыльями Советов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости