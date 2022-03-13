Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал дубль в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 2:1.

21-летний армянин реализовал пенальти на 86-й минуте матча. 11-метровый в ворота красно-белых был назначен после фола Кристофера Мартинса в своей штрафной.

Сперцян забил шестой гол в сезоне-2021/22.