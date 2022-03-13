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«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти и сделал дубль

Полузащитник «Краснодара» Сперцян реализовал пенальти и сделал дубль
Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал дубль в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 2:1.

21-летний армянин реализовал пенальти на 86-й минуте матча. 11-метровый в ворота красно-белых был назначен после фола Кристофера Мартинса в своей штрафной.

Сперцян забил шестой гол в сезоне-2021/22.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: Зелимхан Бакаев и&nbsp;Эдуард Сперцян. «Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
5
9
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И В Н П +/- О
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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