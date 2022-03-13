«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян реализовал пенальти и сделал дубль
Полузащитник «Краснодара» Сперцян реализовал пенальти и сделал дубль
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал дубль в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 2:1.
21-летний армянин реализовал пенальти на 86-й минуте матча. 11-метровый в ворота красно-белых был назначен после фола Кристофера Мартинса в своей штрафной.
Сперцян забил шестой гол в сезоне-2021/22.
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|
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