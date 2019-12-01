«Зенит» победил «Спартак», Дзюба организовал автогол Кутепова, Мешков удалил Оздоева
«Зенит» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» (1:0). Автором единственного гола стал Илья Кутепов — мяч оказался в воротах после рикошета от защитника красно-белых, который проиграл борьбу нападающему Артему Дзюбе.
? Илья Кутепов отправляет мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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Хозяева почти тайм играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева на 49-й минуте встречи за две желтых карточки.
«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов, 21 — в свои ворота.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.
«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Айртон (Шюррле, 54), Крал (Ананидзе, 73), Умяров, З.Бакаев, Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З.Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 67. Жиго, 75. Шюррле, 87.
Удаление: Оздоев, 49 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Турбин (Дмитров).
1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/