«Зенит» победил «Спартак», Дзюба организовал автогол Кутепова, Мешков удалил Оздоева

«Зенит» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» (1:0). Автором единственного гола стал Илья Кутепов — мяч оказался в воротах после рикошета от защитника красно-белых, который проиграл борьбу нападающему Артему Дзюбе .

Хозяева почти тайм играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева на 49-й минуте встречи за две желтых карточки.

«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Кутепов, 21 — в свои ворота.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба.

«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Айртон (Шюррле, 54), Крал (Ананидзе, 73), Умяров, З.Бакаев, Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З.Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 67. Жиго, 75. Шюррле, 87.

Удаление: Оздоев, 49 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Турбин (Дмитров).

1 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр