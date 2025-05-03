«Химки» и «Ростов» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России

«Химки» и «Ростов» встретятся в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 мая. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Ростов» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Химки» находятся на 12-м месте в чемпионате России с 24 очками. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 37 очками.

В первом круге РПЛ ростовчане победили химчан, а на групповом этапе FONBET Кубка России команды выиграли друг у друга по одному разу.