26 сентября 2025, 19:30

«Зенит» — «Оренбург»: во сколько начало начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» и «Оренбург» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Оренбург» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча петербуржцев и оренбуржцев. Следить за основными событиями игры «Зенит» — «Оренбург» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:2
Оренбург

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (ретрансляция федерального телеэфира).

В девяти турах чемпионата России «Зенит» набрал 16 очков, «Оренбург» — 7 очков. В девятом туре петербуржцы победили «Краснодар» в гостях со счетом 2:0, а оренбуржцы на своем поле проиграли московскому «Динамо» — 1:3.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
«Спартак» представил третью красно-черную форму на сезон-2025/26

Бонгонда — об общении с Ву и Джику: «Всегда готов оказать поддержку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2
 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3
 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
13
 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14
 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15
 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 16 1 6
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

