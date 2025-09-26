«Зенит» и «Оренбург» встретятся в матче чемпионата России

«Зенит» и «Оренбург» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча петербуржцев и оренбуржцев. Следить за основными событиями игры «Зенит» — «Оренбург» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (ретрансляция федерального телеэфира).

В девяти турах чемпионата России «Зенит» набрал 16 очков, «Оренбург» — 7 очков. В девятом туре петербуржцы победили «Краснодар» в гостях со счетом 2:0, а оренбуржцы на своем поле проиграли московскому «Динамо» — 1:3.