«Спартак» представил третью красно-черную форму на сезон-2025/26
«Спартак» опубликовал видео с третьим комплектом формы на сезон-2025/26.
Третья форма выполнена в красно-черных цветах. Команда сыграет в новом комплекте в матче с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.
«Спартак» — это классика. Третья игровая форма «Спартака» на сезон-2025/2026 от бренда JOGEL. Новый комплект — это культовое сочетание красного и черного в современной интерпретации», — говорится в тексте к видео.
После 9 туров «Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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