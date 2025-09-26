«Спартак» представил третью красно-черную форму на сезон-2025/26

«Спартак» опубликовал видео с третьим комплектом формы на сезон-2025/26.

Третья форма выполнена в красно-черных цветах. Команда сыграет в новом комплекте в матче с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ.

«Спартак» — это классика. Третья игровая форма «Спартака» на сезон-2025/2026 от бренда JOGEL. Новый комплект — это культовое сочетание красного и черного в современной интерпретации», — говорится в тексте к видео.

После 9 туров «Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.