Бонгонда — об общении с Ву и Джику: «Всегда готов оказать поддержку»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об общении с новичками красно-белых защитниками Кристофером Ву и Александером Джику.

«Гидом я быть не хочу. Мы просто партнеры по команде. Но когда им нужна какая-то помощь, я всегда готов оказать поддержку. Прекрасно знаю, как сложно бывает привыкнуть к новой стране, новому коллективу. Прежде мы с Александером и Кристофером не пересекались, но уже успели наладить отличный контакт. Как и с новыми вингерами — Самошниковым и Дмитриевым. Это хорошие игроки», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 34 матча за «Спартак», в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.