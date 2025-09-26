Бонгонда — об общении с Ву и Джику: «Всегда готов оказать поддержку»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об общении с новичками красно-белых защитниками Кристофером Ву и Александером Джику.
«Гидом я быть не хочу. Мы просто партнеры по команде. Но когда им нужна какая-то помощь, я всегда готов оказать поддержку. Прекрасно знаю, как сложно бывает привыкнуть к новой стране, новому коллективу. Прежде мы с Александером и Кристофером не пересекались, но уже успели наладить отличный контакт. Как и с новыми вингерами — Самошниковым и Дмитриевым. Это хорошие игроки», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.
Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 34 матча за «Спартак», в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: ФК «Спартак»
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|Акрон
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
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