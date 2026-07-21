Источник: турецкий «Коджаэлиспор» и «Лацио» заинтересованы в переходе Дркушича из «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич может покинуть клуб, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, турецкий «Коджаэлиспор» хочет арендовать 26-летнего словенца, а следующим летом договориться о его выкупе у «Зенита». Также утверждается, что интерес к защитнику проявляет «Лацио».

В августе 2024 года Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи». С того момента он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах.

Контракт Дркушича с «Зенитом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.