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РФС опроверг информацию об угрозе трансферного бана для клубов РПЛ: «Системных рисков нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС, прокомментировал «СЭ» информацию об угрозе трансферного бана для российских клубов.

«В связи с появившейся информацией о возможных массовых запретах на регистрацию игроков для российских клубов поясняем, как в действительности работает механизм ФИФА и почему системных рисков для нашего чемпионата нет.

Во-первых, клубам не нужно открывать счета в Европе. Распространено заблуждение, что клубам необходимо открывать собственные счета во французском Клиринговом Центре или банках ЕС, и именно из-за невозможности это сделать возникают проблемы. Это не так. Согласно Регламенту Клирингового Центра ФИФА (далее — Регламент), клубы проходят процедуру комплаенса, предоставляя информацию в том числе о своих действующих счетах. Никто не требует от клубов РПЛ и ФНЛ открывать счета во Франции. При этом в России имеются случаи успешного прохождения процедуры комплаенса и проведения транзакций с участием Клирингового Центра ФИФА.

Во-вторых, никакого «массового бана» не существует. Трансферные запреты (баны) в системе ФИФА — это всегда точечная мера. Процедура комплаенса является индивидуальной и проходится отдельно каждым клубом, и по каждому клубу Клиринговый Центр ФИФА принимает отдельное решение. Регламент не предусматривает «коллективной ответственности» — проблемы одного клуба никак не распространяются на другие клубы.

Трансферное окно в России работает в штатном режиме до 10 сентября включительно. Никакой угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет», — сказал Дьяков «СЭ».

21 июля журналист Иван Карпов сообщил, что команды РПЛ могут получить запрет на регистрацию игроков из-за невозможности переводов в Европу.

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РПЛ
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2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
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