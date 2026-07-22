В махачкалинском «Динамо» сообщили, что Мастури прибыл в расположение клуба после выступления на ЧМ-2026

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал, что нападающий Хазем Мастури прибыл в расположение команды после чемпионата мира-2026.

«Мастури в начале недели прибыл в расположении команды. Он готовится к сезону вместе с нами. Возможный уход? Мы не получали ни одного официального предложения по нему», — сказал Газизов «СЭ».

Мастури за сборную Туниса провел 1 матч на чемпионате мира и забил 1 гол. Тунис завершил выступление на чемпионате мира на групповом этапе, заняв последнее место в группе F.