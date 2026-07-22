Ильзат Ахметов близок к переходу в «Рубин»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Ильзат Ахметов находится в расположении «Рубина» и тренируется вместе с казанской командой.

Высока вероятность, что 28-летний россиянин подпишет контракт с «Рубином».

Последним клубом Ахметова стал «Зенит», за который он провел во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями. Вместе с питерцами полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2025/26 хавбек выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Он забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 31 матче. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ахметова в 1,5 миллиона евро.