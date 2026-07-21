Капитан «Спартака» Зобнин развелся с женой после 14 лет совместной жизни

Жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Рамина объявила о разводе с футболистом.

«Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься чем хочешь», — написала Рамина в социальных сетях. В комментариях к публикации она подтвердила, что развелась с игроком «Спартака».

Пара была в браке 14 лет. Они воспитывают двоих детей: Роберта и Регину.

Зобнину 32 года. Он выступает за «Спартак» с 2016 года. Полузащитник провел 309 матчей за красно-белых, забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

Со «Спартаком» Зобнин становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок.